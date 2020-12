ROMA (ITALPRESS) – Leggero calo dei casi di coronavirus in Sicilia. I nuovi positivi registrati sono 1.065 (ieri erano stati 1.087) e questo nonostante un aumento dei tamponi effettuati, 9.974 contro i 9.086 delle 24 ore precedenti. Il rapporto tamponi/positivi si attesta oggi al 10,6%. Lieve flessione per i decessi, 29 (-2), numero che porta al dato complessivo di 2.059. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, pubblicato dal ministero della Salute. Gli attualmente positivi in Sicilia sono 35.176 (-793),

33.805 dei quali in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi sono 1.188 (-37), di questi 183(-2) si trovano in terapia intensiva.

Coronavirus, in Sicilia 1065 nuovi casi e 29 decessi

