Coronavirus, in Sicilia 1365 nuovi casi e 39 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Tornano ad aumentare i positivi in Sicilia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute che monitora l’evoluzione della pandemia da coronavirus, i nuovi contagi registrati in 24 ore nell’Isola sono 1.365 (1.294 i casi registrati ieri). In leggero calo i tamponi processati (10.026), con un rapporto tamponi/positivi pari al 13,1%. In lieve crescita il numero dei deceduti, che sono 39, determinando un numero totale dei morti da inizio pandemia pari a 1.689. Si riducono invece gli attualmente positivi a 39.780 (-430), 37.703 dei quali in isolamento domiciliare. Le buone notizie continuano a giungere dal fronte ospedaliero con una nuova flessione dei ricoverati con sintomi,

