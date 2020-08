Coronavirus, in Sicilia 37 nuovi casi e nessun decesso

MILANO (ITALPRESS) – In controtendenza rispetto al dato nazionale, diminuiscono i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Se infatti ieri i nuovi positivi sull’Isola erano stati 45, nelle ultime 24 ore sono stati 37. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino reso noto dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. I casi totali registrati da inizio pandemia passano a 3.875. Resta fermo a 286 il numero dei decessi. Il totale degli attualmente positivi è di 790, di questi 41 sono ricoverati con sintomi, 8 sono in terapia intensiva e 746 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 2.982,

