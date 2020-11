Coronavirus, in Sicilia i morti superano quota 1000

ROMA (ITALPRESS) – Aumentano i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore si contano infatti 1.837 contagiati, contro 1.698 di ieri, nonostante minori tamponi processati, 9.479. Sul fronte dei decessi purtroppo la Sicilia sfonda quota 1.000. Il numero totale dei morti tocca oggi 1.015, questo a causa dei 44 decessi (+5 rispetto a ieri). E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità. Il totale degli attualmente positivi in Sicilia è di 32.102 (+1.346), 30.334 sono al momento in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoverati si registra un lieve incremento (+23),

