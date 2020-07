Coronavirus, in Toscana un applicativo per misurare gli spazi scolastici

FIRENZE (ITALPRESS) – Un applicativo per misurare gli spazi scolastici e assicurare il rispetto del distanziamento necessario per impedire il contsgio del Coronavirus. Lo sta mettendo a punto la Regione Toscana, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, “per agevolare i soggetti coinvolti, innanzitutto gli amministratori locali e i dirigenti scolastici, nell’approntare le misure necessarie per consentire il ritorno a scuola in sicurezza”, come sottolinea l’assessore a Istruzione e formazione, Cristina Grieco. “L’Anagrafe regionale toscana dell’edilizia scolastica, realizzata negli anni dalla Regione – spiega Grieco – raccoglie il patrimonio informativo relativo agli edifici scolastici del territorio toscano. Questo strumento di analisi si rivela prezioso in questa fase di emergenza in cui gli enti locali e i dirigenti scolastici necessitano in tempi rapidi di un contributo conoscitivo a supporto delle decisioni”.

