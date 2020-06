AGI – Gli Stati Uniti hanno superato quota 118.300 morti e 2,187 milioni di infezioni da coronavirus. E’ quanto emerge dal conteggio indipendente effettuato dalla Johns Hopkins University. In un solo gioro si sono registrati 28.430 contagi e 671 decessi. New York rimane lo stato più colpito dalla pandemia negli Stati Uniti con 385.760 casi confermati e 30.974 morti, appena al di sotto di Regno Unito, Brasile e Italia. Solo a New York sono morte 22.199 persone. New York è seguita dal vicino New Jersey con 168.107 casi confermati e 12.869 decessi, dal Massachusetts con 106.442 infezioni e 7.769 decessi,

L’articolo Coronavirus: in Usa 118 mila decessi e 2,187 milioni di contagi proviene da Notiziedi.

