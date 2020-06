VENEZIA (ITALPRESS) – In Veneto i tamponi effettuati complessivamente sono 762.098, 11.850 nelle ultime 24 ore. I casi positivi sono 19.191, quattro in più rispetto a ieri. In isolamento ci sono 858 persone, 162 in meno, i ricoverati sono 305 (-14), di cui 67 positivi. In terapia intensiva ci sono 15 pazienti, di cui nessun positivo. I morti sono 1.961 (+6), in ospedale 1.404. I dimessi sono 3.459 (+12). Sono i dati resi noti dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nella consueta conferenza stampa sui numeri del Coronavirus. “Non abbiamo più malati Covid in terapia intensiva – ha sottolineato Zaia – Con questo bollettino si cala il sipario sulla vicenda terapie intensive Covid,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, in Veneto 4 nuovi positivi e nessuno in terapia intensiva proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento