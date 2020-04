Coronavirus Italia: come sarà la fase B dopo la quarentena? A Mattino Cinque si parla delle previsioni di un possibile ritorno alla vita dopo la fine dell’isolamento. Il virologo Fabrizio Pregliasco ci indica come sarà la fase 2, quando gradualmente riprenderanno le attività, avremo ancora per molto una vita sotto controllo.

Ecco il video mediaset trasmesso nella puntata odierna di Mattino Cinque.

