Coronavirus Italia, Dpcm e le ultime notizie a Mattino 5 | Video Mediaset

A Mattino 5 si parla della situazione Coronavirus in Italia e di tutte le novità apportate dal Dpcm del 13 ottobre 2020. La situazione nel nostro Paese è ancora sotto controllo, anche se negli ultimi giorni c’è stato un aumento considerevole dei contagi che, nella giornata di ieri, hanno toccato per la prima volta in assoluto quasi 6000. Numeri allarmanti in vista dell’arrivo della influenza stagione che ha spinto il governo Conte ad emanare un nuovo Dpcm con norme e regole molto più astringenti. Tra queste: l’obbligo delle mascherine all’aperto e niente feste numerose nemmeno nelle proprie case.

Ecco il video Mediaset con tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia.

