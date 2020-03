Il premier britannico Boris Johnson, in un discorso alla nazione, ha ordinato al Paese di non uscire da casa come misura per arginare la diffusione del coronavirus. Johnson ha anche ordinato la chiusura dei negozi non essenziali. Parlando alla nazione, Johnson ha spiegato che “è vitale” rallentare la diffusione del contagio e ha così annunciato che si potrà lasciare la propria abitazione solo per fare la spesa, una volta al giorno per l’attività motoria, per necessità mediche e per recarsi al lavoro in caso non si possa farlo da casa.

“La polizia”, ha avvertito, “avrà il potere di far rispettare”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus: Johnson ordina rimanere a casa e chiude negozi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento