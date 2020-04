Coronavirus: Johnson ricoverato in ospedale per test

Il premier britannico, Boris Johnson, è stato ricoverato in ospedale per test, dieci giorni dopo aver annunciato di essere risultato positivo al coronavirus. Lo ha fatto sapere Downing Street specificando che “su consiglio del suo medico, il primo ministro è stato ricoverato questa notte all’ospedale per delle analisi. E’ una misura precauzionale dal momento che il premier continua ad avere persistenti sintomi del coronavirus 10 giorni dopo essere risultato positivo”.

