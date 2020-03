BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo promesso che faremo di tutto per sostenere i cittadini europei e le imprese durante la crisi. Ora lo facciamo. Ieri abbiamo messo in atto le regole piu’ flessibili di sempre per aiutare le persone e le aziende. Oggi attiviamo la clausola per allentare le regole di bilancio, consentendo ai governi di pompare denaro nell’economia”. Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, in merito all’emergenza coronavirus.

(ITALPRESS).

L’articolo Coronavirus, la Commissione Europea allenta le regole di bilancio proviene da Italpress.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, la Commissione Europea allenta le regole di bilancio proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento