Il governo francese ha annunciato nuove misure draconiane per combattere la diffusione dell’epidemia di Covid-19, tra cui la chiusura totale di bar e ristoranti a Marsiglia, seconda città del Paese, e all’area metropolitana che questa condivide con Aix-en-Provance. “Stato di allerta intensificato” per dieci città, tra cui Parigi.

A causa della preoccupante diffusione del coronavirus, l’area metropolitana di Aix-Marsiglia, nel sud-est, e la Guadalupa, nei Caraibi, sono state poste in una “zona di massima allerta”, ha annunciato il ministro della Salute Olivier Veran in una conferenza stampa.

Questo livello di allerta, subito prima dello stato di emergenza sanitaria,

L’articolo Coronavirus, la Francia alza l’allerta: bar chiusi al Sud proviene da Notiziedi.

