Brillante giornalista e professionista dotato di una umanità fuori dal comune, Giovanni Bartoloni, portavoce del vicepresidente della Pisana Leodori, non ce l’ha fatta dopo aver lottato per giorni contro il Covid. Lascia un vuoto enorme in chiunque l’ha conosciuto Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, la Regione a lutto per la scomparsa di Giovanni Bartoloni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento