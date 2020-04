Coronavirus, la ripartenza del turismo passa dai parchi

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo in Italia puo’ ripartire dai parchi, dalle aree protette e dalle riserve naturali. E’ la proposta lanciata nel corso dell’iniziativa “La bellezza della natura: opportunita’ per la ripresa del turismo in Italia”, promossa dal presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

“La riapertura, da maggio, dovrebbe riguardare le attivita’ che possono garantire spazi all’aperto, distanziamento sociale e norme di sicurezza personale – ha spiegato Pecoraro Scanio -. Tutte cautele che possono essere rispettate dai parchi naturali e dalle aree protette con strutture che potrebbero offrire ai cittadini la possibilita’ di accesso”. Per il presidente della Fondazione UniVerde “i parchi possono avere anche una funzione di supporto psicologico,

