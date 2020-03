Il ministero della Giustizia della Federazione Russa ha proposto di sospendere temporaneamente matrimoni e divorzi in tutto il Paese, per non ingolfare gli uffici pubblici durante la gestione dell’epidemia di Covid-19. Lo riportano le agenzie russe, citando una nota del dicastero. Lo stop è valido fino al 1 giugno e tutti i matrimoni programmati prima di questa data dovranno essere posticipati. In casi eccezionali, si specifica, le nozze saranno autorizzate ma in cerimonie senza invitati.

L'articolo Coronavirus: la Russia sospende matrimoni e divorzi fino a giugno proviene da Notiziedi.

