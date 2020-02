Coronavirus, la storia di Dalila: “ecco come la Farnesina mi ha detto di lasciare la Cina” | Video Mediaset

Le Iene: la storia di Dalila, la ragazza bloccata in Cina per il Coronavirus. La Farnesina le ha suggerito come raggirare il blocco voli.

Con lo scoppiare del Coronavirus in Cina, il governo italiano ha ha deciso il blocco dei voli da e per la Cina. Nonostante ciò Dalila è riuscita a fare ritorno in Italia dalla Cina facendo un semplice scalo a Bangkok. “Me l’ha suggerito la Farnesina” racconta la ragazza alla Iena Ismaele La Vardera che ha deciso di incontrarla per raccogliere la sua testimonianza. Insieme si sono poi recati in ospedale per sottoporsi al test del Coronavirus: la ragazza ha fatto il tampone, ma per fortuna è negativa!

Ecco il video Mediaset di Ismaele La Vardera dedicato alla storia di Dalila.

