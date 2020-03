E’ stato sospeso l’invio delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione per il periodo dell’emergenza Coronavirus. Lo riferiscono fonti di Agenzia delle Entrate-Riscossione, sottolineando che la disposizione del presidente Ernesto Maria Ruffini il blocco è in atto già da alcuni giorni nell’attesa del nuovo decreto legge con le misure di sostegno per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’iniziativa, decisa da Ruffini, prevede la “sospensione dell’invio dei documenti da notificare sia attraverso l’ordinario canale postale, sia attraverso la posta elettronica certificata”.

L’articolo Coronavirus: l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio delle cartelle fiscali proviene da Notiziedi.

