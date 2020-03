Posti di blocco ad Ariano. Subito 21 posti letto di terapia intensiva e 16 di sub intensiva in più al Frangipane e al Criscuoli. Ventidue i Comuni che chiedono l’estensione delle misure di sicurezza decise per Ariano Irpino

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, l’Alta Irpinia chiede la “zona rossa». Potenziata la terapia intensiva ad Ariano e Sant’Angelo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento