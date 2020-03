“Se non avremo i risultati sperati, siamo pronti a nuove scelte coraggiose”. Lo afferma la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, in un’intervista al Corriere della Sera in merito all’emergenza coronavirus.

Alla domanda se siano necessari più controlli, la ministra risponde: “Le donne e gli uomini in divisa, ai quali va il mio riconoscimento e la mia gratitudine, stanno svolgendo un compito molto delicato in una inedita operazione per la tutela della salute pubblica. I dati dimostrano il contrario, oltre alle persone sono stati verificati più di 100mila esercizi commerciali e sanzionati oltre cento negozianti”.

“I cittadini devono collaborare attivamente con le forze di polizia che stanno svolgendo il loro compito con la consueta professionalità,

L’articolo Coronavirus, Lamorgese “Se necessario altre scelte coraggiose” proviene da Notiziedi.

