AOSTA (ITALPRESS) – “I dati sanitari ed epidemiologici condivisi con l’Istituto superiore della Sanità, attestano la collocazione da oltre 14 giorni della Valle d’Aosta in un livello di rischio inferiore rispetto a quello che ha determinato l’applicazione delle misure di cui all’art. 2 del Dpcm 3 dicembre”. Così il presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Erik Lavevaz, in una nota inviata al ministro della Salute Roberto Speranza per rivendicare l’ingresso della regione in zona gialla.

“Abbiamo dati epidemiologici da classificazione da scenario di rischio 2, quindi zona gialla, dalla settimana del 16 novembre – spiega – e dati generali ampiamente migliori della Lombardia,

L’articolo Coronavirus, Lavevaz “I dati dimostrano che la Valle d’Aosta è in zona gialla” proviene da Notiziedi.

