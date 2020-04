Oggi la Via Crucis telematica per i fedeli della parrocchia di Sant’Emerenziana, al quartiere Africano. Ma anche volontari che parlano con chi ha bisogno e ha paura, raccolte di cibo per le famiglie in difficoltà e la lettura del Vangelo su Whatsapp

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, l’idea di don Purgatorio “Telefono amico e messe in terrazzo» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento