Roberto Ieraci, referente scientifico per le vaccinazioni della Asl Roma 1, spiega i passaggi necessari per le sperimentazioni in corso. “Non si possono commettere errori, il vaccino dovrà essere sicuro e di lunga tenuta»

L’articolo Coronavirus, l’infettivologo: “Serve aspettare il 2021 per il vaccino» proviene da Notiziedi.

