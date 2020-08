AGI – Sta ricevendo migliaia di condivisioni su Facebook il video dello sfogo in dialetto romanesco, amaramente ironico, di un infermiere del Policlinico Umberto I che prende di mira i tanti cittadini che ritengono l’emergenza coronavirus conclusa e stanno abbandonando ogni cautela durante le vacanze, non utilizzando le mascherine ne’ rispettando il distanziamento sociale. “Veniteme a dì che è tutto ok, che non ce n’è coviddi, che stasera annamo a ballà”, dice Marco Bellafiore, facendo riferimento ad alcuni tormentoni di internet, tra i quali l’estetista siciliana de ‘La Zanzara’, “intanto, a 30 gradi e con una tuta da centro dimagranti ce stamo noi,

L’articolo Coronavirus, lo sfogo di un infermiere in romanesco diventa virale proviene da Notiziedi.

