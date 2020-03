Un servizio della Rai del 2015 è oggi diventato virale in pochi minuti. E’ l’edizione del Tg Leonardo del 16 novembre di cinque anni, Daniele Cerrato e Maurizio Menicucci si occupano di uno studio su come il virus della Sars, un corona virus molto simile al Covid-19, se trasmesso all’uomo attraverso i pipistrelli avrebbe potuto dare vita a una pandemia globale. E’ esattamente, stando a quanto si è ricostruito in questi mesi, quanto capitato al mercato di Wuhan, dove venivano venduti e macellati per essere mangiati dall’uomo, dei pipistrelli. “SARS-like cluster of circulating bat coronavirus pose threat for human emergence”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, lo studio che previde la pandemia proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento