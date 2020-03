Il presidente della Regione: “Pare si stia stabilizzando una crescita molto più limitata, speriamo significhi che si va verso una discesa, ma non abbiamo conferme concrete». “Io non torno in quarantena, nessun contatto stretto con Bertolaso»

L'articolo Coronavirus Lombardia, Fontana: "Trend contagi come nei giorni scorsi»

