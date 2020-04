I dati diffusi dalla Regione Lombardia aggiornati al 5 aprile: 50.445 casi positivi e 8.905 morti. Calano i ricoveri in terapia intensiva. La provincia più colpita è Milano, dove la curva ancora non si è livellata: “Sono dati che non ci fanno stare tranquilli»

