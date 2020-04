I dati diffusi dalla Regione Lombardia aggiornati al 7 aprile: per il secondo giorno calano i ricoverati, come anche i pazienti in terapia intensiva. Gallera: “Tutti i numeri sono in miglioramento»

