L’epidemia continua a crescere in Lombardia, ma rallenta: l’incemento dei contagi, in 24 ore, è stato di 1592, in calo rispetto ai 2100 sabato. I decessi sono stati 416, e sono diventati 6360 in totale

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus Lombardia, nuovi contagi in calo. Fontana: “Forse vicini al picco» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento