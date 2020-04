Coronavirus Lombardia, troppi in giro: più controlli. Il volto coperto è un obbligo

Aumentano gli spostamenti da casa. La Regione: “Traffico mai così sostenuto a partire dal 20 marzo. Appello alla responsabilità, così vanifichiamo lo sforzo». Sala: non giochiamo a guardie e ladri. Pronti 180 vigili urbani in più per i blocchi stradali. Mascherine, foulard o sciarpe: modello New York

