(Reuters) 2′ di lettura Oro in volo verso 1.700 dollari loncia, petrolio affondato da un ribasso superiore al 5 per cento. Lallarme coronavirusè tornato a turbare i mercati, con il boom di contagi in Italia, Corea del Sud e Iran che ora fanno temere una pa……

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, l’oro spicca il volo mentre petrolio e rame vanno a picco proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento