Emergenza #Coronavirus: il drone che il Comune di Marigliano ha messo a disposizione dell’Agenzia di Sviluppo per il controllo ambientale, oggi in volo a Marigliano per individuare possibili assembramenti. Sul posto con i tecnici dell’Agenzia anche l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Ricci Assessore LL.PP., Polizia Municipale e Ambiente – Marigliano ed il comandante della Polizia Locale Emiliano Nacar. Nei prossimi giorni le operazioni si ripeteranno anche negli altri territori.

Il sindaco di Marigliano Antonio Carpino, presidente del Tavolo dei Comuni dell’Agenzia: “Mettiamo in campo tutti i nostri mezzi e le nostre risorse per arginare la diffusione del virus e fare in modo che le regole di contenimento sociale vengano rispettate. Lavoriamo tutti nella stessa direzione: tutelare la salute dei cittadini ed evitare di far crescere il numero dei contagi”.

L’articolo Coronavirus, Marigliano lancia un drone per il controllo degli assembramenti [VIDEO] proviene da Notiziedi.

