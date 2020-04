ROMA (ITALPRESS) – “Quest’anno vivremo la Pasqua in condizioni molto diverse dal consueto, penseremo ai nostri numerosi concittadini morti per l’epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all’improvviso. Per i loro familiari e per le comunita’ di cui erano parte, il vuoto che essi hanno lasciato rendera’ questa giornata particolarmente triste. Questo giorno sara’ vissuto diversamente anche dai tanti malati, e dai molti medici e infermieri a cui si affidano e che si adoperano per la loro guarigione con generosita’, mettendo a rischio se stessi. Sara’ diverso per tutti”. Cosi’ il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un videomessaggio di augurio alla Nazione in occasione della Pasqua.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, Mattarella “Quest’anno sara’ una Pasqua diversa per tutti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento