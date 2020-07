Coronavirus: McDonald’s, dal primo agosto mascherina obbligatoria negli Usa

McDonald’s ha annunciato che imporrà l’uso della mascherina ai clienti all’interno dei suoi fast food negli Usa, a partire dal 1 agosto. In questo modo, il colosso dei fast food si unisce ad altre società come Walmart, Starbuck e la catena Kroger che hanno deciso di rendere obbligatorio per i propri clienti coprirsi naso e bocca, come misura per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riportano i media americani.

