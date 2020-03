MILANO (ITALPRESS) – McDonald’s Italia e Fondazione per

L’Infanzia Ronald McDonald hanno deciso di donare 1 milione di euro per far fronte all’emergenza COVID-19 nella Regione Lombardia. L’obiettivo e’ quello di contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale, che sara’ realizzato nei padiglioni della Fiera di Milano, con l’acquisto di moduli di degenza. Inoltre, la

donazione prevede l’acquisto di un’unita’ completa di rianimazione per potenziare il reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale Buzzi.

McDonald’s Italia e la Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald hanno avviato una collaborazione con la Fondazione di Comunita’ Milano onlus e costituito un fondo nel quale potranno confluire i fondi destinati alla messa in opera del nuovo ospedale di Milano Fiera e le successive donazioni da parte di dipendenti,

L’articolo Coronavirus, McDonald’s dona 1 milione alla Regione Lombardia proviene da Notiziedi.

