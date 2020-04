Sul fronte delle emissioni destinate al mercato retail, pensate per contribuire al finanziamento delle spese per l’emergenza e per il rilancio dell’economia nazionale, il Mef conferma almeno una nuova emissione del Btp Italia nelle caratteristiche già note al mercato nonché il lancio di un nuovo strumento dedicato ai risparmiatori privati che potrà essere proposto in pià occasioni durante il 2020. Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Economia.

L’articolo Coronavirus: Mef, emissione nuovo strumento per privati proviene da Notiziedi.

