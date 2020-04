Coronavirus, miglioramenti per Sambia: era in coma da giorni, ora respira da solo

Primo sospiro di sollievo, seppur cauto, per Junior Sambia. Il 23enne centrocampista di proprietà del Montpellier lo scorso 23 aprile è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale dopo essere risultato positivo al Covid-19 ma ora la situazione sarebbe sotto controllo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il giocatore classe 1996 è rimasto in coma un paio di giorni con evidenti problemi di respirazione ma come detto ora la situazione sarebbe sotto controllo per fortuna sua e del… continua a leggere sul sito di riferimento