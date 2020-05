Non si dovrà pagare l’occupazione del suolo pubblico. Inoltre accelerate le pratiche burocratichje per avere il via libera

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus Milano, Comune: “Tavoli bar e ristoranti anche al posto dei parcheggi» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento