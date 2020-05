Si stanno studiando piani dettagliati per muoversi in sicurezza dopo la riapertura. Obbligo di mascherine e di guanti sui mezzi pubblici. Arrivano nuovi filobus. Più biciclette e monopattini in sharing. Velocità ridotta su gran parte delle strade. E un appello: “Se potete m,uoveti a piedi»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus Milano, la rivoluzione mobilità: via al piano ciclabili. E ingressi ridotti in metrò e le “Zone 30» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento