L’Ats Milano stima che in questa settimana si arriverà a un totale di 20 mila casi. In totale i ricoverati nel capoluogo lombardo sono saliti a 2.300, di cui 350 in ventilazione assistita e 180 in terapia intensiva (in Lombardia sono in tutto 370) Continua a leggere sul sito di riferimento

