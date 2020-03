La proposta del governatore Fontana. Gli orari potrebbero essere tra le 8.30 alle 10.30. Accesso veloce per medici e infermieri. Partono i test della temperatura. Il Carrefour di via Vigevano non ha aperto per il contagio di un collaboratore

Coronavirus Milano, supermercati: ipotesi fasce orarie per gli "over 65»

