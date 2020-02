Il bilancio dei morti in Cina per il coronavirus è salito a 560. Lo hanno reso noto le autorità di Pechino.

Il virus cinese corre, e per il momento non esistono rimedi che possano fermarlo. I laboratori di tutto il mondo cercano di mettere a punto un vaccino, e compiono “passi avanti”. In Cina il virus ha realizzato realizzato in 24 ore il record nei contagi “da quando è scoppiata l’epidemia”: 24.363 nel Dragone, che, trasforma in cliniche anche centri culturali e alberghi.

“Fuori dalla Cina, ci sono 191 casi in 24 Paesi e un morto,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus: morti in Cina salgono a 560 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento