Coronavirus, Musumeci allenta restrizioni

Attraverso un videomessaggio il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha annunciato l’allentamento delle misure di contenimento contro il contagio adottate in queste settimane a causa del Covid-19.

“Lo avevo promesso ai siciliani”, esordisce nel messaggio il governatore. “Consentiamo – ha fatto sapere Musumeci – l’attività motoria nelle vicinanze della propria abitazione per una corsetta, ai disabili con accompagnatore consentiamo di potere fare una breve passeggiata nei pressi della propria abitazione, consentiamo pure la consegna dei generi alimentari a domicilio anche nei giorni festivi e nelle domeniche, la cura dell’orto e del podere e la manutenzione per creare i viali tagliafuoco nelle campagne in vista della stagione degli incendi”.

