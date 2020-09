Coronavirus Napoli, il direttore del laboratorio dei tamponi: “Domani e sabato altri test”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che si occupa dei tamponi per il Coronavirus della SSC Napoli.

Il direttore del laboratorio dei tamponi per Coronavirus del Napoli

“Abbiamo molto lavoro in laboratorio, ci siamo dovuti dividere su più fronti, serve ancora qualche ora. I tamponi saranno rifatti domani ed anche sabato, a meno che non ci siano variazioni del protocollo. L’augurio è che il Napoli riesca a partire, sarebbe la cosa migliore anche per i ragazzi. De Laurentiis ha invitato i colleghi del Cotugno per la prima di Coppa Italia, la società non si è tirata indietro nel brutto periodo per tutti. I risultati dovrebbero arrivare nel tardo pomeriggio, salvo imprevisti, tipo tamponi che devono essere ripetuti”.

