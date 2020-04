“Si e’ insediato oggi, su iniziativa del presidente Fontana, il ‘Comitato dei Saggi’ per discutere sulle fasi che seguiranno l’attuale situazione di emergenza sanitaria”. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. “Il Comitato, composto dai rettori dell’Universita’ Cattolica di Milano, Politecnico di Milano, Universita’ degli Studi di Milano, Universita’ Bicocca di Milano, Universita’ Bocconi di Milano e dal presidente del Comitato regionale di Coordinamento delle Universita’ di Lombardia in rappresentanza di tutte le Universita’ lombarde, si e’ riunito – prosegue la nota – in teleconferenza alla presenza del vicepresidente Fabrizio Sala, dell’assessore al Bilancio, Davide Caparini, dell’assessore alla Montagna,

L'articolo Coronavirus, nasce il Comitato dei saggi per la fase 2

