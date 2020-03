Negli Usa è salito a 155.252 il numero delle persone contagiate dal coronavirus, mentre le vittime sono 2.828. Questi sono i dati riferiti dall’emittente Cnn.

Intanto, nella giornata di oggi, il governatore democratico dello Stato di New York, Trump ha indicato Andrew Cuomo, come candidato migliore dell’ex vice presidente Joe Biden alle elezioni di novembre. L’opinione espressa dal capo della Casa Bianca è arrivata guardando alla popolarità guadagnata da Cuomo per la sua gestione dell’emergenza coronavirus nel territorio di sua competenza. Il governatore è passato dal 41% al 71% da febbraio a oggi; Cuomo però non partecipa alle primarie che hanno visto imporsi Biden sugli avversari.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Coronavirus, negli Usa i contagi sono più di 155 mila proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento