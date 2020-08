Coronavirus, nel Lazio 18 nuovi casi

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 3 sono casi di importazione: due casi del Bangladesh e uno da India. Due i casi nelle ultime 24h individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi”. Lo afferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “E’ attivo il drive-in del Forlanini per i rientri dalla Romania con qualsiasi mezzo, mentre proseguono le operazioni per gli arrivi al Terminal bus di Tiburtina – aggiunge -. I trasferimenti dei migranti dalla Sicilia sono saliti a 388. Il sistema di accoglienza e controllo va ripensato per il Covid.

