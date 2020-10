ROMA (ITALPRESS) – “Su oltre 11 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 248 casi e di questi 105 a Roma, 5 i decessi e 34 i guariti. Forte attenzione sulla provincia di Latina. Oggi vertice per controlli e restrizioni su movida. Domani al via le attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole in collaborazione con l’istituto Spallanzani e l’A.O San Camillo”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“La Asl Roma 3 avvierà domani mattina in una scuola di Fiumicino le attività di testing rivolte agli studenti più piccoli – aggiunge -.

L’articolo Coronavirus, nel Lazio 248 casi e 5 decessi proviene da Notiziedi.

