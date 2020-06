ROMA (ITALPRESS) – “Oggi registriamo un dato di 8 casi positivi e due decessi. Si conferma un trend in calo nelle province che registrano zero casi”. Lo ha reso noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, aggiungendo: “Voglio lanciare un appello affinchè vengano sempre rispettate le misure di prevenzione per evitare la ripresa dei contagi”. Inoltre, ha aggiunto “continua a calare il numero delle terapie intensive occupate che sono 16 in totale: -7 rispetto a ieri. Tre dei casi odierni sono riferiti ad una coda del focolaio del San Raffaele Pisana in un cluster famigliare, al di fuori dunque della struttura,

Coronavirus, nel Lazio 8 nuovi casi e 2 decessi

