ROMA (ITALPRESS) – “Da domani scatterà in tutto il territorio regionale l’obbligo delle mascherine all’aperto”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa all’ospedale Lazzaro Spallanzani ha annunciato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto nel territorio regionale. Zingaretti ha firmato l’ordinanza al termine della conferenza stampa.

“L’obbligo – ha spiegato – esclude i bambini al di sotto dei sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e l’esercizio dell’attività motoria o sportiva.

L’utilizzo obbligatorio della mascherina all’aperto – ha evidenziato – è un potente strumento di prevenzione per fermare la curva e per lanciare un messaggio: dobbiamo seguire le regole per tornare a vivere in piena serenità e sicurezza”.

L’articolo Coronavirus, nel Lazio da domani obbligo mascherina all’aperto proviene da Notiziedi.

